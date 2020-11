Tre ristoranti di Trani insigniti delle"Due Forchette" del Gambero Rosso

Le Lampare al Fortino, Quintessenza e casa Sgarra: nell'anno del Covid i riconoscimenti della prestigiosa guida "Ristoranti d'Italia 2021" del Gambero rosso, sono una iniezione di fiducia per il futuro di un settore che la pandemia ha messo letteralmente in ginocchio. Su diciannove ristoranti in Puglia insigniti dello stesso riconoscimento dunque ben tre vanno alla nostra città.E per questo - come spiega la direttrice della Guida Laura Mantovano - mai come in questo caso "la guida immortala non solo l'eccellenza della cucina e del servizio in sala ma soprattutto un'imprenditoria che tiene duro e cerca di salvare insegna e posti di lavoro ripensando proposte, menu, servizi" e che è in grado di raccontare come la ristorazione ad ogni livello ha reagito, e continua a reagire, di fronte ad una crisi senza precedenti.Per la nostra città la presenza sulla guida con il riconoscimento delle "due forchette" - il massimo è tre ma purtroppo nessun ristorante in Puglia ne è stato insignito quest'anno - significa un altro motivo di attrazione turistica enogastronomica che, aggiungendosi alle meraviglie artistiche e naturali di Trani, fanno ben sperare per una ripresa in grande stile a partire dal prossimo anno. I tre insigniti del riconoscimento saranno dunque ambasciatori non solo delle proprie attività ma di tutta la città e dell'intero comparto.