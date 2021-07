TripAdvisor premia Trani: Quintessenza è il miglior ristorante d'Italia

Un importante riconoscimento arriva per Trani: Quitessenza è stato premiato da TripAdvisor come miglior ristorante 2021. Travellers' Choice ® "Best of the Best" Restaurants 2021, questo il nome della classifica del noto sito web statunitense di recensioni, nasce con l'obiettivo di premiare le migliori insegne del buon gusto nazionale e internazionale in base alla tipologia dell'offerta.In particolare Quintessenza si colloca in quella che il network cataloga come "raffinati" (tradotto: d'alta fascia). Nella Penisola a ottenere il massimo punteggio è proprio il ristorante tranese guidato dallo chef Stefano di Gennaro insignito di una Stella Michelin e incensato dai visitatori per la sua cucina "fatta di eleganza e concentrazione di sapori, mediterranea e attuale al tempo stesso". Un riconoscimento che arriva a pochi mesi dall'apertura della sua nuova e raffinata sede in via Leonelli, con l'elegante terrazza affacciata sul Castello, e che inorgoglisce non solo il giovane staff ma un'intera città.