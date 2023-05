Troppi sacchi di rifiuti nella raccolta dei volontari sulla costa di Trani: il mare non è una discarica

Andrebbe sottolineato più volte che tutte le persone che fanno parte delle associazioni che passano diverse domeniche a fare letteralmente gli spazzini delle spiagge sono volontari, e non sarebbero tenuti a raccogliere la spazzatura che che, non conferita in modo civile, finisce in mare o sulle nostre spiagge.Il percorso di bonifica dalla vasca Boccadoro fino ad arrivare alla spiaggia verde (le associazioni al lavoro sono state Legambiente di Trani , Amici del mare, associazione SUB e associazione Il colore degli anni di Barletta) ha visto in circa tre chilometri raccogliere molta plastica, vetro, i classici copertoni di pneumatici e la più variegata collezione di rifiuti: tubi di gomma, secchi, cassette, immondizia che insomma dovrebbe stare ovunque ma sicuramente non in mare. Sentire che esistono isole di rifiuti in mezzo all'oceano grandi come continenti e magari inorridire e meravigliarsi dovrebbe accompagnarsi alla consapevolezza che con le stesse isole nascono da ogni singola bottiglietta o anche dagli involucri delle sigarette che con leggerezza buttiamo ovunque ci capiti, Per non parlare dei romantici palloncini che lasciamo Volare in cielo e che sono letali per uccelli, animali acquatici, pesci e l'ambiente in genere.