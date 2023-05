Godetevi le spiagge ma non troppo: a Trani la "voglia matta" sulla spiaggia dinamica

Non c'è da meravigliarsi che sia diventato virale il video che riprende la "performance" di una coppia sulla spiaggia di Capo Colonna a Trani, che definiremo "incredibile" per il fatto che sia avvenuta in pieno giorno e alla presenza di numerosi altri avventori, tra cui alcuni giovani che raccolgono le loro cose con evidente imbarazzo, o forse proprio con quella "reazione emotiva immediata di disagio, turbamento e repulsione" come definita dalla Corte di Cassazione.La coppia, che non ha saputo (o evidentemente voluto, dal momento che dal video pare che uno dei due guardi diretto verso il cellulare che riprendeva la scena) trattenere le proprie voglie, appare nel video in una dinamicità che evidentemente non era quella nelle intenzioni dell'Amministrazione che lo scorso anno aveva definito quel tratto di costa recuperato alla fruibilità dei bagnanti "spiaggia dinamica".E infatti l'ironia social che si sta diffondendo ha coinvolto anche proprio per questa ragione il nostro Sindaco, che ha postato un fotogramma del video con un commento che fa sorridere ma che evidentemente è un richiamo alla compostezza che luoghi di aggregazione pubblici dovrebbero portare con sè: «Avevamo pensato di realizzare nuovi tratti di costa fruibili. Avevamo pensato di realizzare nuovi luoghi di incontro e aggregazione. Forse, però, avete un po' esagerato!».Ironia a parte c'è da ricordare che esiste un articolo del codice penale che sanziona gli atti osceni in luogo pubblico:Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. E nello specifico, come accennato, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, sono considerati osceni quegli atti che tenuto conto della sensibilità dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale, suscitano una reazione emotiva immediata di disagio, turbamento e repulsione ": la stessa che ha allontanato i ragazzi dalla spiaggia e che in questo momento stanno provando, tra tante battute, tantissimi cittadini.