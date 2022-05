Super santos, pasta al forno e ombrelloni colorati: è iniziata l'estate dei tranesi

Non l'abbiamo individuata subito, ma attratti dall'odore inconfondibile la pasta al forno l'abbiamo trovata: e con un accoglientissimo sorriso l'autrice di uno dei simboli della nostra estate ci ha raccontato che questa mattina, dopo la richiesta dei suoi familiari di inaugurare la stagione estiva con una bella teglia, di quelle come le facciamo a Trani coi pomodori freschi, il basilico, l'origano non ha potuto dire di no."In realtà l'ho fatta bella grande perché poi sai com'è, si incontrano gli amici e come fai a dire di no!? Anzi, non è che ti vuoi fermare pure tu?". Difficile dire di no perché il profumo è veramente invitante, ma ringraziando e guardandoci intorno realizziamo che davvero oggi sembra essere iniziata ufficialmente l'estate.Dal lungomare fino alle Matinelle il litorale si va riempiendo di ora in ora e insieme alla gente anche delle nostre consuetudini, dalle teglie di alluminio di pasta al forno, appunto, di frutta a focacce, fino alle interminabili partite di pallavolo col supersantos arancione e alle lunghissime passeggiate sul bagnasciuga, luogo di incontro di tanti amici come usciti da un letargo non solo invernale, ma di un periodo di cui resta traccia da poche mascherine ancora indossate che ci auguriamo non più da venire. E buona estate a tutti!