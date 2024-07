"Vittoria grande", la spiaggia sotto la Villa: ogni giorno un "faidatè" per renderla accessibile

È la spiaggia di ciottoli sotto la Villa comunale, chiamata dai tranesi "Vittoria grande": è una spiaggia pubblica ma sono i privati cittadini ogni giorno a doverla rendere fruibile perché invasa da rifiuti di ogni genere che vengono dall'alto ma anche dal mare. Tante segnalazioni, tante richieste di collaborazione su un luogo pubblico che dovrebbe essere vigilato nella sua fruibilità, soprattutto dopo l'illusione addirittura di una spiaggia alla quale poter accedere direttamente dalla villa comunale, come proclamato tempo fa dal Sindaco. Invece i bagnanti si danno da fare ogni giorno a ripulirla prima di stendere gli asciugamani, prima di cominciare a fare il bagno, prima di permettere ai bambini di poter giocare. Nella sacca del mare oltre a crema abbronzante e telo anche sacchi della spazzatura comprati a proprie spese. Segnalazioni, tante, delle quali pubblichiamo questa lettera giunta in redazione.«Bagnanti della Vittoria Grande costretti puntualmente ogni giorno a rimuovere l'immondizia della gente incivile coi propri bambini dato che non esiste un servizio pulizia spiaggia ormai da anni... Costretti a comprarsi buste,guanti e tutto l occorrente per far un lavoro di pulizia degno di nota... Lo facciamo per la sicurezza e la pulizia dei nostri bambini e per i tantissimi turisti che frequentano questa spiaggia dato che è effettivamente l unica spiaggia in pieno centro storico... Stanchi ormai di telefonate,messaggi e chiacchierate varie coi responsabili di questo scempio ci rivolgiamo ad un giornale chissà si riesce a sensibilizzare una problematica che dura ormai da diversi anni».