Trani, l’estate entra nel vivo: pienone sulle spiagge in una domenica dalle temperature altissime

E' il primo vero giorno di vacanza estiva, nell'atteso mese di agosto, in Puglia e anche a Trani, con le spiagge prese d'assalto e la stagione che, registrando anche il rientro di quelli che una volta erano i "milanesi tranesi" e che oggi sono cittadini del mondo, è entrata nel vivo.Dal litorale nord a quello di Colonna proseguendo verso sud, è un susseguirsi di lidi, e spiagge libere piene di gente, non solo tranesi ma anche turisti che ormai da qualche settimana hanno scelto il nostro territorio per le vacanze. Insomma l'estate 2022 ha già preso il via ed entra oggi nel vivo. Le foto a corredo mostrano alcuni tratti del litorale in queste ore.Trani tra stabilimenti balneari e spiagge libere non si è trovata impreparata alla prima domenica dell'agosto 2022. Mare calmo e sole stanno regalando una giornata da favola a chi ha potuto concedersi qualche ora all'aria aperta.In una domenica dalle temperature altissime le spiagge sono state prese d'assalto. Pieni ombrelloni e lettini e bagni nelle acque trasparenti del litorale. E' bene goderci questa giornata di mare, anche perché le previsioni per i prossimi giorni vedono un calo delle temperature e qualche probabilità di precipitazioni. In molti "sognano" il ritorno della frescura, altrettanti preferiscono le temperature alte: di certo questa del 2022 è l'estate più calda mai registrata. E voi, dove la state trascorrendo questa domenica?