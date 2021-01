Ulivi estirpati a Trani, Morollo chiede un regolamento e la convocazione di un tavolo tecnico

Il consigliere di Puglia Solidale Verde: “Credo che un tale provvedimento sia l’unica soluzione per evitare ulteriori future “stragi”

"Alla luce di quanto appreso tramite la stampa circa l'abbattimento di 240 alberi di ulivo, chiedo di avviare urgentemente i lavori per redigere un regolamento comunale sul verde pubblico e privato". È la richiesta protocollata dal consigliere comunale Luca Morollo (Puglia Solidale Verde) e posta all'attenzione del sindaco Bottaro, dell'assessore all'ambiente Merra e del presidente della II commissione Di Tullo."Ad oggi, infatti, non risulta alcuna traccia di un simile provvedimento che tuteli il verde del nostro territorio. Vi invito ad avviare, inoltre, un tavolo di partecipazione tra amministrazione, esperti, associazioni e comitati che da sempre sono impegnati nella difesa dell'ambiente. Credo che un tale provvedimento sia l'unica soluzione per evitare ulteriori future "stragi".