Al via il Laboratorio ecomuseale pubblico a Trani

Il percorso di mappatura di comunità per l'istituzione di un Ecomuseo a Trani muove un ulteriore passo: da lunedì 29 gennaio 2024 e tutti i secondi e quarti lunedì del mese, avranno luogo i Laboratori Ecomuseali.Gli incontri, pubblici e aperti all'intera cittadinanza, sono finalizzati a promuovere il ruolo degli abitanti nella costruzione della rappresentazione del territorio in grado di valorizzare i tesori nascosti della nostra città ed evidenziarne il tessuto sociale e di comunità.Le e i partecipanti saranno impegnati nell'esaminazone di dati e testimonianze raccolti in questi mesi a partire da interviste, incontri di co-progettazione, processi partecipativi, workshop e incontri pubblici e nella condivisione di informazioni, esperienze e idee al fine di trasformare dialogo e racconto collettivo nella mappa di comunità dell'Ecomuseo.Inoltre si intendono individuare itinerari ecoturistici esperienziali, arricchiti da performance artistiche e interventi di street art e arti figurative, finalizzati a riscoprire e rivitalizzare quell'insieme di relazioni invisibili tra ambienti naturali e culturali e sottrarre i luoghi ai fenomeni di degrado.Il progetto è supportato dal Comune di Trani e dalle volontarie e dai volontari del Corpo Europeo di Solidarietà del progetto ESC "Radici".I laboratori ecomuseali sono il posto giusto per chiunque, di ogni generazione, voglia contribuire alla tutela e valorizzazione paesaggistica, artistica e culturale della città e del territorio.Il primo incontro, si terrà alle ore 18.30 presso la sede di Legambiente Trani (Via Imbriani, 119/b), nei pressi della stazione.Per info: legambientetrani@gmail.com; 3487508703.