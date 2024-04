A Trani la proiezione del docufilm Food for profit con Giulia Innocenzi

Sabato 6 Aprile alle 17,30, presso Auditorium di San Luigi in Piazza Mazzini a Trani, ci sarà la proiezione del docufilm "Food for profit", di Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi: un'opera che che ha sollevato verità scomode sull'industria zootecnica, mostrando il collegamento tra questo comparto, le lobby e il potere politico. Un approfondito lavoro d'inchiesta, durato 5 anni, che restituisce una fotografia chiara di come la politica europea, con miliardi di fondi pubblici, è di fatto al soldo di alcune lobby della carne, senza alcuno scrupolo sulla tutela della salute dei cittadini e dei diritti degli animali.L'evento tranese è organizzato da una rete di cittadini con la collaborazione di Hub Porta Nova, Wolakota Barletta, Legambiente Trani e il patrocinio di Retake, Animal Law Italia e WEEC. Alla proiezione sarà presente l'autrice *Giulia Innocenzi*, giornalista d'inchiesta e voltotelevisivo noto de "Le Iene" e "Report".Gli organizzatori ci tengono a sottolineare che, per chi raggiungerà il luogo della proiezione in bici o altri mezzi di mobilità sostenibile, è prevista la possibilità di parcheggio presso Hub Porta Nova (Via Nigrò, 18) e, al contempo, ringraziano per il prezioso contributo a sostegno di questa iniziativa: ristorante Fefino, panificio Lula, Nico Gluten Free Shop, Pachamama-NaturaSì di Trani.L'appuntamento con "Food for Profit" e Giulia Innocenzi è a Trani, sabato 6 aprile alle ore 17,30, presso l'Auditorium San Luigi, con ingresso libero.Naturalmente, chi vorrà potrà contribuire durante l'evento con una piccola.donazione per aiutare a coprire le spese di una produzione totalmente indipendente: l'obiettivo è portare "Food For Profit" in tutta Europa! per farlo, però, c'è bisogno del sostegno di tutti per coprire i costi della campagna di distribuzione, di comunicazione e delle trasferte.