Ultime iscrizioni per il corso di alta specializzazione dell'Its Turismo Puglia a Trani

Ultime iscrizioni per partecipare al biennio di alta specializzazione ITS "Digitalizzazione e creatività digitale nelle attività turistiche e culturali", in partenza a Trani, che punta a formare tecnici le cui competenze nella digitalizzazione e nella creatività digitale, applicate alla cultura e al patrimonio culturale, rispondano alla crescente domanda di nuove professioni legate all'industria culturale e creativa, in una logica di sviluppo di rete e di destinazione.Percorso di studi gratuito per gli studenti grazie al cofinanziamento della Regione Puglia e del Ministero dell'Istruzione.Partner di progetto: Città di Trani, Confesercenti Bat, Unimpresa, NO TAG HOTEL, Dialoghi Di Trani, Terme Margherita di Savoia, I.i.s.s Sergio Cosmai, Teatro Pubblico Pugliese, Liceo scientifico V.Vecchi PROMETEO Agenzia Formativa Incanto Apulia TravelIscrizioni su itsturismopuglia.gov it, accettate fino al raggiungimento del numero massimo di candidature previste.