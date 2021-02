Un anno di pandemia: un incontro on line con lo scrittore e operatore del 118 Rino Negrogno

Si terrà il 1 marzo 2021 in modalità on line l'incontro con lo scrittore tranese Rino Negrogno coordinato dalla dottoressa Cristina de Vita, esperta di comunicazione culturale e scrittrice.L'incontro si inserisce nell'ambito delle attività culturali pertinenti i vari indirizzi dell'IISS GARRONE di Barletta, fortemente voluto dal team di docenti che si occupano della Biblioteca della scuola intitolata recentemente a Pier Paolo Pasolini: Giuseppe Cotturri, Marida Bonadies, Carlo Tavani, Antonio Diviccaro, Aurora Nicolò, Maria Pia Filannino. Il Dirigente Prof. Diviccaro ha ritenuto pertinente che fosse rivolto alle classi 5° della sede centrale a Barletta e della sede di Canosa di Puglia facenti parte dell'indirizzo Socio Sanitario.Questa conferenza verterà il proprio focus su un anno dall'inizio della pandemia e sulle esperienze che Rino Negrogno, laureato in Infermieristica che presta la sua opera nel servizio urgenza emergenza del 118, ha affrontato anche in prima persona, essendo stato contagiato lui stesso.Tra i suoi testi gli allievi e le allieve dell'IISS Garrone leggeranno alcuni brani tratti da "Codice Rosso" Durango Edizioni che non è un testo tecnico, non è una disamina sui protocolli operativi per gli operatori del 118, è un libro sulle emozioni, sulle sensazioni che provano i pazienti, i loro parenti e gli operatori del soccorso. Per Rino Negrogno la scrittura ha anche una funzione terapeutica, lui scrive per esorcizzare la sofferenza con cui è quotidianamente a contatto, per liberarsi dalla frustrazione che prova di fronte alle innumerevoli situazioni drammatiche che affronta e deve gestire ogni giorno a causa del suo lavoro."Se esiste un confine tra la propria professione, il proprio mondo privato e interiore – scrive l'editore in quarta copertina – e la passione che si può provare per l'umanità intera, questo confine Rino Negrogno lo conosce bene e si muove intorno ad esso con grande competenza. La stessa competenza che gli consente di essere narratore di sé"