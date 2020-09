Un caso covid in meno a Trani: guarito il giovane rientrato dalla Bulgaria

Un nuovo caso di Covid-19 in meno nella città di Trani. Il primo dei 14 casi risultati positivi in questa seconda nuova ondata è definitivamente guarito: trattasi del giovane tranese rientrato dalla Bulgaria che, sottoposto a nuovo tampone in queste ultime ore, è risultato negativo.Stesso discorso per i genitori del ragazzo che erano stati a stretto contatto con lui e pertanto anch'essi in isolamento domiciliare da oltre due settimane.Il giovane, asintomatico, rientrato dall'estero aveva effettuato il tampone e in attesa dell'esito si era sottoposto ad isolamento domiciliare volontario, senza quindi la possibilità di aver contagiato qualcuno.