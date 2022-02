Un dono dall'Amministrazione per Angelo De Masi, nominato Alfiere della Repubblica

Giovedì 17 febbraio alle ore 10 in sala Tamborrino l'Amministrazione comunale consegnerà un personal computer ad Angelo De Masi, studente diplomatosi lo scorso anno all'Istituto Alberghiero di Trani (indirizzo Enogastronomico) e nominato Alfiere della Repubblica nel 2021 dal presidente Mattarella.Orfano di madre a causa di un grave incidente stradale avvenuto alcune settimane prima dell'inizio della pandemia, animato da grande forza di volontà e determinazione, De Masi ha seguito con impegno lodevole le lezioni on-line aiutando molti compagni di classe a risolvere dubbi e difficoltà legati alla didattica a distanza. Mettendo le proprie competenze al servizio di quella parte della comunità scolastica che è la sua classe ha dato prova di sincera solidarietà, rivelando ancora una volta disponibilità e generosità operose. Le stesse che continua a donare ai suoi fratelli più piccoli, prendendosene cura per compensare la dolorosa mancanza della mamma.De Masi era stato ricevuto dal sindaco già a marzo scorso. Il primo cittadino aveva voluto incontrarlo a palazzo di città per complimentarsi per i suoi comportamenti virtuosi.Adesso l'Amministrazione ha inteso premiarlo con uno strumento indispensabile e desiderato, che gli sarà consegnato martedì per mano del sindaco e dell'assessore alla Pubblica Istruzione, Francesca Zitoli, che ha voluto spiegare così il significato di questo gesto: " Abbiamo ritenuto, di comune intesa con una delle sue docenti, che questo dono da parte dell'amministrazione comunale fosse un riconoscimento concreto del merito che Angelo De Masi ha dimostrato, non affatto scontato se consideriamo il momento storico particolare che ancora oggi stiamo attraversando. Una storia che ci auguriamo sia da esempio per tutti, grandi e piccoli cittadini: i momenti più difficili sono occasioni per far emergere il nostro vero potenziale e per lasciare segni del nostro agire utili alla comunità".