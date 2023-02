Un meteorite infuocato ha illuminato il cielo di Puglia: chi l'ha visto a Trani?

Probabilmente non avrebbe generato tutta questa eco l'irrompere di una meteorite nella nostra atmosfera - per quanto il boato e la scia luminosa azzurra sicuramente non lasciano indifferenti - se non fosse che in questo periodo le cronache da tutto il mondo ci raccontano di avvistamenti, abbattimenti, nonchè proprio di oggetti volanti non identificati che da un lato mettono paura, dall'altro affascinano profondamente.In ogni caso in molti ieri in Puglia hanno assistito a questo spettacolo del cielo durato pochi attimi e accompagnato addirittura da un boato nonché da un lampo che illuminato a giorno il cielo. La scia luminosa è stata descritta come bellissima - beato chi l'ha vista - e ci domandiamo se qualcuno, magari durante una passeggiata in una zona poco illuminata in periferia nella città l'abbia vista passare anche di qui.Attendiamo dunque foto ufficiali dal cielo di Trani, nonchè testimonianze eventuali di alieni che abbiano scelto di fare una puntatina dalle nostre parti.