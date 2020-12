Un nuovo mezzo all'Oer Trani, un potente fuoristrada per implementare il servizio di Protezione Civile

Un fuoristrada pick-up 'Ford' modello 'Ranger', spinto da un potente motore turbodiesel, accessoriato con modulo antincendio, due naspi da cinquanta metri per una capienza di quattrocento litri di acqua, è in dotazione, da oggi agli Operatori Emergenza Radio di Trani.''E' una lodevole iniziativa, perché questo nuovo mezzo sarà al servizio di tutta la collettività Tranese, della Provincia Bat e farà parte della colonna mobile Regionale di Protezione civile.Da tempo meditavamo di dotarci di questo mezzo, e dopo varie vicissitudini stagionali abbiamo deciso di concretizzare il nostro intento. In tal modo cercheremo di essere autosufficienti, in modo da poter fare un primo ed efficace intervento in caso di necessità. Il nuovo pick-up non sarà soltanto un utilissimo mezzo di contrasto sul fronte degli incendi boschivi, ma, come lo stesso Sebastiano Miscioscia ha sottolineato, potrà essere impiegato in diverse situazioni, anche in inverno ad esempio, come spargisale, per il trasporto di persone in caso di difficoltà negli spostamenti.''Abbiamo messo a disposizione del paese questo nuovo mezzo, - ha concluso il presidente Miscioscia – per i volontari iscritti alla Protezione civile e per coloro che in seguito ne vorranno far parte per i quali c'è la massima apertura e collaborazione''.Egli, ha rimarcato l'esigenza dell'impegno dell'amministrazione pubblica a sostenere le attività associative anche attraverso idonei protocolli operativi.Bisogna creare le premesse e i presupposti affinché le giovani generazioni continuino nella azione concreta della resilienza in aiuto dei più deboli e dei bisognosi.