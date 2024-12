"Buongiorno gattini!" Illustrazioni artistiche per il calendario 2025 de"Il collarino rosso" di Trani

"Buongiornissimo gattini!!" è il calendario 2025 prodotto da Almanacco con l'obiettivo di donare parte del ricavato a un'associazione che si occupa di gatti randagi, "Il collarino rosso". I protagonisti del calendario sono infatti i gatti: quelli nelle foto del "buongiornissimo caffè", quelli dei cartoni animati, quelli neri e quelli tigrati. Ma ha tanti motivi di potersi definire speciale questo calendario, e non solo quello per il quale il ricavato dalle vendite andrà a finanziare le attività quotidiane a favore dei gatti randagi di Trani ma in realtà dell'intero territorio, ma anche il fatto che le pagine del calendario sono delle vere e proprie opere di grafica che potranno essere anziché cestinate con il passare del tempo incorniciate come dei veri e propri quadri essendo realizzati con la tecnica analogica di che fa sì che ogni stampa sia unica, nessuna identica all'altra. . Tutti gli artisti che hanno collaborato sono illustratori professionisti di libri per l'infanzia, manifesti che Massimiliano Di Lauro, ideatore di questa iniziativa ha coinvolto in quanto colleghi che hanno a cuore i gattini.Il calendario è stato stampato in risograph in tre colori e comprende le illustrazioni di Massimiliano di Lauro, Noemi Vola, Donkey on the boat, Leonardo Papa, Giulia Schiavone e Marianna Coppa. La copertina e il progetto grafico sono a cura di Almanacco, un laboratorio di illustrazione, grafica e stampa artigianale nato nel 2021 con sede a Corato. Almanacco è un laboratorio di illustrazione, grafica e stampa artigianale nato nel 2021 con sede a Corato (BA).Caratteristica principale della produzione artistica di Almanacco è la stampa risografica, principale tecnica di stampa adottata per tutti i prodotti, stampati su carte riciclate e rilegati a mano.L'obiettivo è quello di produrre elaborati di qualità sperimentando nuove tecniche artistiche e di stampa ma senza mai tralasciare gli aspetti più tradizionali legati alla progettualità e all'artigianalità, seguendo quindi tutte le fasi di ideazione e realizzazione di un prodotto.