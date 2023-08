Un pizzico di Divina Commedia allo Sporting Club di Trani

Dante arriva a Trani, più in particolare alloIl giorno 3 settembre, presso la sede di via Astor Piazzolla, andrà in scena l'opera musicale in due attitratta dalla Divina Commedia del "Sommo Poeta".Un evento di grande valenza culturale in cui, attraverso l'Amore per Dio, si dipanerà una profonda riflessione sull'essere umano di ogni tempo, accompagnata da una musica coinvolgente e da un canto corale unico e struggente. L'opera, a cura della, famosa per aver rappresentato" Caino e Abele" di Tony Cucchiara e "Forza Venite Gente" sulla vita di Francesco di Assisi, si avvale di 50 unità presenti sulla scena e della collaborazione del prof. Lillino Cocozza, supervisore musicale e del Graphic Design Michele Albanese.Lo Sporting Club ringrazia tutte le associazioni di trani e le istituzioni territoriali per la collaborazione ed il patrocinio.