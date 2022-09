Un problema che si ripete da anni: Ufficio Agricoltura del Comune chiuso

Dal suo profilo Facebook il consigliere comunale Michele Centrone (lista civica Filiberto Palumbo sindaco) denuncia una situazione che si ripete troppo spesso e in maniera continuativa per giorni da diversi anni, ossia la indisponibilità del servizio dell'Ufficio Agricoltura nel Comune di Trani.Gli agricoltori attendono i libretti per il gasolio agricolo e la situazione è diventata insostenibile per molti aspetti. Riportiamo integralmente la nota pubblicata su Facebook dal consigliere."Da giorni (e come spesso accade negli ultimi anni) l'ufficio Agricoltura è CHIUSO !!Gli agricoltori attendono i Libretti per poter ritirare il gasolio agricolo, necessario per espletare l'attività.La risposta di un impiegato vicino di stanza: L'impiegato che si occupa delle pratiche rientra a fine Mese.Ma scherziamo?E nel frattempo i trattori ed i mezzi agricoli "andranno" ad acqua?Sono mesi, forse anni, che chiediamo ripetutamente una soluzione a questo grave problema che puntualmente si ripresenta .Ma è chiaro che senza gasolio le macchine agricole non possono lavorare e senza agricoltura non si porta a tavola il cibo.Sembra una filastrocca ma, purtroppo, è la triste realtà dinanzi alla quale questa amministrazione gira la testa."