“Un sogno per gli anziani – ApS": nuovi progetti in cantiere per il benessere degli anziani a Trani

L'associazione "Un sogno per gli anziani" è un'associazione di promozione sociale; questo ente che vede le sue origini già dal 2022, si pone come obiettivo quello di dare assistenza agli anziani a domicilio nella maniera più ampia possibile, ma con una prospettiva totalmente innovativa.Il progetto è stato illustrato dal presidente Alfonso Nenna e da uno dei soci, Cosimo Nenna, che hanno profondamente a cuore la cura degli anziani; spesso lasciati soli o alle cure della famiglia, che spesso non ha gli strumenti necessari per potervi far fronte, l'associazione ha intenzione di avviare diversi progetti e si propone come un supporto, in particolar modo, all'infermiere; una figura fondamentale, in questo campo, è quella dell'operatore socio – sanitario, che affianca l'infermiere nel prendersi cura del paziente da un punto di vista sia sociale che sanitario. Lo statuto dell'associazione, inoltre, prevede anche l'avvio corsi di formazione per i care giver, una figura fino a poco tempo fa sconosciuta ma estremamente importante sul piano sociale e familiare.Uno dei progetti più ambiziosi dell'associazione però, è sicuramente la creazione di un ambulatorio infermieristico a disposizione della cittadinanza, sempre grazie all'apporto di quanti vogliano divenire volontari all'interno dell'associazione. Se questo progetto andasse in porto – spiega Cosimo Nenna - si potrebbe richiedere alla Regione il riconoscimento di una convenzione in modo tale da permettere alla più ampia platea di pazienti possibile di accedere ai servizi dell'ambulatorio.Tra i progetti più belli, infine, vi è anche quello del "Taxi sociale", a disposizione della cittadinanza, un desiderio che Cosimo e Alfonso Nenna vorrebbero realizzare nello spirito di servizio per la società che li caratterizza.Il presidente dell'ApS "Un sogno per gli anziani" non nasconde la sua volontà di poter estendere l'offerta dei servizi dell'associazione anche al di fuori del territorio tranese. Per questo motivo si dichiara disponibile anche alla collaborazione con altre associazioni che vogliano sposare la causa e invita chiunque abbia voglia di mettere a disposizione il suo tempo e la sua professionalità a partecipare a questo nuovo progetto.