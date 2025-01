I farmacisti della Bat impegnati con l'Arma dei Carabinieri contro le truffe agli anziani

È stato presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari un accordo di collaborazione tra i Carabinieri, l'Ordine Interprovinciale di Bari e BAT e Federfarma Puglia grazie al quale i farmacisti saranno impegnati nel sostenere una campagna di comunicazione dell'Arma finalizzata alla prevenzione delle truffe agli anziani. La rete capillare delle farmacie, presidio essenziale per l'assistenza sanitaria e la vicinanza al cittadino, avrà un ruolo centrale nella diffusione dei messaggi che saranno rivolti prevalentemente alle persone anziane. A tal fine, i farmacisti affiggeranno nelle proprie sedi le locandine informative e i decaloghi di prevenzione forniti dai Carabinieri. I materiali illustrano, in modo semplice e diretto, le principali regole per evitare di cadere vittime dei truffatori."Il nostro ruolo di professionisti della salute – ha dichiarato il Senatore D'Ambrosio Lettieri – ci pone quotidianamente a contatto con le persone più fragili, come gli anziani. Per questo, riteniamo essenziale collaborare con le istituzioni per garantire non solo la salute, ma anche la sicurezza dei più fragili. Questa felice e proficua sinergia interistituzionale promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri, può determinare un'efficace attività di contrasto ad un fenomeno particolarmente diffuso e insidioso.""La farmacia non è solo un luogo di cura, - ha commentato il dott. Vito Novielli, presidente di Federfarma Puglia - ma anche un punto di riferimento per la comunità, in cui il cittadino può sentirsi accolto e protetto."Oltre alla distribuzione di materiale informativo, l'iniziativa prevede un ciclo di incontri formativi tenuti da personale specializzato dell'Arma dei Carabinieri. Eventi che offriranno ai cittadini e agli operatori sanitari strumenti utili per riconoscere ed evitare i raggiri, contribuendo così a costruire una rete di protezione sociale sempre più efficace.