Un tranese a Sanremo: si tratta del batterista Saverio Campese

Il batterista tranese Saverio Campese è giunto alla finale del Festival Sanremo Rock. L'evento si è tenuto il 9 settembre presso il Teatro Ariston di Sanremo. In serata si sapranno i nomi dei vincitori che concorreranno per la finalissima.Il giovanissimo batterista ha partecipato al prestigioso Festival come componente della band "Le distanze", composta da Andrea Pagella (tastierista e autore) e Alice Fregoso (chitarrista) entrambi di Genova. Il trio ha partecipato alla serata con due brani inediti "Rimani qui" e "Non andare via".Campese, 14 anni, ha da poco terminato anche le riprese per la trasmissione "The coach", registrata a Pieve di Cento (Bologna), presentata da Agata Reale, la quale andrà in onda a dicembre su GOLD 7.Saverio Campese frequenta il corso di batteria del M° Carmine Sansaro presso l'Accademia Musicale Arcadia di Trani, diretta dal M° Roberto Fasciano. Presso l'Accademia, Campese viene seguito, preparato e incoraggiato a sempre più alti e prestigiosi risultati.Oltre alla finale di Sanremo, Campese e la Band, in questi giorni, concorre alla Finalissima del "Fantastico Festival" (Genova).