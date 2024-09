Una baia per tutti, anche oggi giochi e divertimento alla Baia dei Pescatori

"Ringrazio il lido Riva baia dei pescatori e l'associazione Time Aut", dichiara Fabrizio Ferrante, vice sindaco del Comune di Trani e promotore del protocollo istituzionale del Trani Autism Friendly che, grazie anche al supporto del Rotary Club e della Pulita Service, "hanno reso possibile l'iniziativa Una baia per tutti che ha permesso a ragazzi con disturbo dello spettro autistico di divertirsi in spiaggia. Siamo lieti di poter offrire ai nostri ragazzi gli ultimi momenti spensierati a poche ore dal rientro a scuola".Ferrante spiega: "con l'impegno di tutti abbiamo creato un momento di divertimento vissuto in totale sicurezza da ciascuno di loro grazie alla presenza di educatori che seguono ogni singolo ragazzo durante i giochi sulla sabbia, le attività educative e i momenti ludici".I giochi, supervisionati da professionisti, offrono un'adeguata assistenza educativa facendo trascorrere qualche ora di divertimento e serenità ai partecipanti attraverso un programma di attività appositamente studiate per i giovanissimi e che proseguiranno fino a oggi, giovedì 12 settembre."Arrivata alla seconda esperienza, Una baia per tutti ha riscosso ancora più partecipazione da parte delle famiglie, un dato che ci insegna quanto attraverso iniziative di questo genere si possano realizzare percorsi di inclusione, con l'augurio di poterne realizzare tante altre in futuro".