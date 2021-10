Pedane per diversamente abili realizzate alla Baia dei Pescatori

Sono stati realizzati sulla spiaggia di Colonna, con precisione nell'area della Baia dei Pescatori, i lavori "di risanamento della pedana di accesso alle aree demaniali per le persone diversamente abili", per complessivi € 12.937,99 dall'impresa Edil Tecno, individuata dall'Area Lavori Pubblici del Comune.La Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture Sezione Demanio Marittimo, aveva destinato € 19.687,78 all'accessibilità alla libera balneazione delle persone diversamente abili, finanziandi il progetto riguardante la "sistemazione della pedana situata nei pressi della Baia dei Pescatori e adeguamento di spazi per soggetti diversamente abili".L'assessore ai lavori pubblici Fabrizio Ferrante, mostra il lavoro terminato, realizzato (dopo regolare procedura di gara di aggiudicazione) con un importo a base d'asta pari ad €. 12.122,78.Eliminate le barriere architettoniche anche all'ingresso dell'info-point turistico di piazza Trieste: dopo numerose richieste, all'entrata dei locali finalmente è stata realizzata una passerella con scivolo in legno.