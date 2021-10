Pedana per i diversamente abili alla Baia dei Pescatori: aggiudicato l'appalto

E' stata aggiudicata a favore dell'Impresa individuale Edil Tecno del geom. P.M. l'appalto riguardante il "risanamento della pedana di accesso alle aree demaniali per le persone diversamente abili nei pressi della Baia dei Pescatori", per complessivi € 12.937,99, come si legge nella determina dell'Area Lavori Pubblici pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune.Infatti, una nota della Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture Sezione Demanio Marittimo (acquisita agli atti del Comune il 10 agosto scorso) disponeva in favore del Comune di Trani un beneficio economico pari ad € 19.687,78 per l'accessibilità alla libera balneazione delle persone diversamente abili, con la candidatura del progetto riguardante la "sistemazione della pedana situata nei pressi della Baia dei Pescatori e adeguamento di spazi per soggetti diversamente abili"; con determinazione dirigenziale del 31 agosto è stato disposto l'accertamento in entrata e il relativo impegno dell'importo finalizzato appunto a quel tipo di interventi.Dopo aver indetto la procedura di gara sul MEPA, con un importo a base d'asta pari ad €. 12.122,78 (oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 604,91, ed IVA come per legge), dai risultati si aggiudicava l'appalto in favore dell'Impresa individuale Edil Tecno del geom. P.M. riguardante il "risanamento della pedana di accesso alle aree demaniali per le persone diversamente abili nei pressi della Baia dei Pescatori".