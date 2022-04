Una Pasqua a misura di bambino nei laboratori creativi del Gran Shopping Molfetta

A ridosso del weekend di Pasqua, i pomeriggi di venerdì 15 e sabato 16 aprile, dalle ore 16 alle 20.30, si arricchiranno di laboratori creativi tutti dedicati ai più piccoli alle prese con uova, coniglietti, ghirlande e nidi di pulcini, e spazio alla fantasia dei bambini.Un'intera zona del Gran Shopping di Molfetta sarà dedicata agli artisti in erba che, con le proprie famiglie, potranno passare ore di divertimento impegnati a realizzare qualcosa di unico e speciale in compagnia di mamma e papà attraverso un divertente percorso da scoprire in tre tappe. L'area dedicata verrà divisa in tre zone: la prima sarà destinata ai laboratori pasquali, in cui i bambini potranno sbizzarrirsi nel creare maschere da utilizzare nelle foto e da portare a casa come ricordo, con l'aiuto di animatori esperti che forniranno tutti gli strumenti per la realizzazione e la decorazione dei lavoretti, a disposizione anche per qualche spunto creativo.La seconda zona sarà dedicata ai Photo Booth, uno spazio in cui scattare foto divertenti in una cornice appositamente realizzata per l'occasione, utile a condividere scatti e selfie sui social. Infine, spazio al divertimento con l'animazione di un artista di strada e ad un repertorio studiato per regalare un pomeriggio di gioia ai più piccoli, ma che saprà coinvolgere anche gli adulti. Al termine di questa esperienza, tutti i partecipanti riceveranno uova di cioccolato per completare il pomeriggio con una immancabile nota di dolcezza.