"Una scuola non può affidarsi alle indiscrezioni": alla Baldassarre si ricomincia il 7 gennaio

Si susseguono in queste ore notizie e indiscrezioni, domande e telefonate, comunicazioni fra tutti coloro i quali sono in qualche modo legati al mondo della scuola: quando si riaprirà? E come, in quale modalità? Ma è sicuro?In questo baillame, la scuola media "Baldassarre" si rivolge a tutti gli utenti (alunni, genitori, personale) e si affida anche ai social: "Cari genitori, carissime alunne e alunni, scuola secondaria statale di I grado "Ettore Baldassarre" - si legge in un post - come credo stiate facendo anche voi, siamo in attesa dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale che dovrebbe modificare, in base alle indiscrezioni apparse sugli organi di stampa, la data di rientro a scuola in seguito alla sospensione per le festività natalizie.Ma una scuola non può affidarsi alle indiscrezioni!Quindi, nonostante il timore di dover modificare quanto contenuto nella presente nota nelle prossime ore, e premesso che: · al momento è valido il calendario scolastico regionale (Delibera di Giunta Regionale n.1050 del 02/07/2020) adottato senza modifiche dal Consiglio di Istituto (Delibera n.13 del 30/07/2020); · il calendario regionale prevede il rientro a scuola il 7 gennaio 2021; si comunica che il 7, l'8 e il 9 gennaio p.v. le lezioni proseguiranno in modalità "didattica digitale integrata".Nel caso in cui dovessero pervenire interventi normativi di modifica del calendario indicato, ne verrà data immediata comunicazione alle famiglie ed al personale".