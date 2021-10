Una tradizione che si rinnova: l’enogastronomia d’Elia, radici forti, sguardo al futuro

Il sapore della tradizione di famiglia, che oggi si rinnova con le nuove generazioni: l'Enogastronomia d'Elia è uno storico punto di riferimento per gli amanti del gusto, che al civico 2 di corso Manzoni nel centro di Trani da sempre trovano un'ampia offerta di prodotti di qualità."Vado da d'Elia a fare la spesa", o "lo trovo solo da d'Elia" si sente dire da decenni, da quando negli anni '70 il signor Nino, accogliendo il consiglio di papà Michele che voleva avviarlo ad un buon mestiere, decise di aprire quella salumeria nell'allora zona "nuova" della città, a fianco ad una scuola ancora in costruzione e ad una piazza che di Dante non aveva ne' nome ne' statua."Siamo stati i pionieri del buon gusto – racconta – e fin dall'inizio abbiamo scelto di offrire una qualità superiore ai nostri clienti, che sono stati sempre più numerosi e provenienti anche da altre città: i prodotti che trovavano, e ancora trovano, qui da noi sono esclusivi e particolari. Oltre all'ampia gamma di bontà nostrane, tutte certificate di ottima provenienza".Insomma, dal salmone scozzese al moscato di Trani, dai taglieri profumati e scolpiti di prosciutto e formaggio, ai peperoni cruschi, dalle melanzane sott'olio di Andria al caviale siberiano originale. E le tartare, la soppressata di Martina Franca, il parmigiano da mucche Jersei, o per Pasqua la Colomba di Tricarico, o i cannoli siciliani. Insomma, un vero e proprio menù quotidiano di prelibatezze.Dietro al bancone Nino e la moglie Grazia hanno accolto da sempre i clienti con cortesia e professionalità: "Abbiamo servito la massaia e il professionista, la giovane casalinga e la cuoca espertissima, riuscendo a soddisfare le richieste più particolari, con prodotti anche provenienti dall'estero, o i primi appassionati di prodotti naturali, proponendo anche degustazioni. E i clienti ci hanno premiato con la loro fedeltà". Ma non solo loro: il "premio" è venuto anche con gli importanti riconoscimenti da parte dei vertici del settore dell'enogastronomia internazionale, come la pluri presenza dei d'Elia nel famosissimo "Golosario" di Paolo Massobrio, il guru della "Guida alle cose buone d'Italia".Nino e Grazia dietro quel bancone profumato nel corso degli anni crescono in tutti i sensi: come professione, e come famiglia. Nascono due bambini e il "piccolo" Domenico, che nella foto vediamo davanti all'insegna storica della "Salumeria d'Elia" in braccio ad un giovanissimo papà Nino, fra una dyane6 e una 127 che già fanno nostalgia, cresce con il desiderio di portare avanti quella tradizione familiare.Forte di quegli anni d'infanzia trascorsi nel negozio di papà e mamma a Trani, Domenico si trasferisce a Parma per ampliare la sua conoscenza del settore: "In quella città ho lavorato come agente di commercio, come responsabile del reparto salumi di una grande ditta, ho partecipato a numerose Fiere del settore enogastronomico, insomma ho fatto una buona..gavetta. E ho deciso, con mia moglie Adriana e i due nostri bambini, di tornare a Trani e di occuparmi della nostra azienda". Perché di azienda si tratta: ora l'enogastronomia d'Elia è in via di trasformazione, di rinnovamento, di cambio generazionale. Presto sarà Domenico a condurre l'orchestra di sapori e prodotti presenti nei banchi d'Elia: l'esercizio commerciale è in fase di ristrutturazione fino al 31 ottobre, quando i battenti verranno riaperti: "Saremo sempre noi – dice Domenico – con la qualità alla base di tutto. Ma anche con qualche importante novità: il catering prima di tutto, con un nuovo servizio che offriremo al nostro pubblico che spesso ce lo aveva domandato, così come il servizio a domicilio e la possibilità di spedizione di prodotti in tutta Italia. Alla consueta offerta di qualità aggiungeremo nuovi prodotti molto ricercati nella gastronomia, fra pasta fresca, salumi, formaggi particolari di alto artigianato gastronomico".