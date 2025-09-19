UNITRE Trani, al via il nuovo anno accademico: aperte le iscrizioni. <span>Foto credits</span>
Unitre Trani, al via il nuovo anno accademico: aperte le iscrizioni

Da lunedì 22 settembre sarà possibile iscriversi ai corsi per l'anno 2025/2026 presso la sede nella scuola "Baldassarre"

Trani - venerdì 19 settembre 2025 7.34
Si è rinnovato anche quest'anno il consueto e atteso appuntamento con l'Università delle Terza Età di Trani. Lo scorso giovedì 18 settembre, le sale di Palazzo delle Arti Beltrani si sono animate per l'Open Day di presentazione del nuovo Anno Accademico 2025/2026. Un evento che ha visto una bella partecipazione di cittadini interessati a scoprire la ricca offerta formativa dell'associazione.

Durante l'incontro, i docenti hanno illustrato i percorsi formativi, quest'anno sono oltre quaranta quelli proposti, i laboratori e le numerose attività che da anni rendono l'UNITRE un punto di riferimento culturale e sociale per la città. Come sottolineato dai responsabili, l'associazione non offre solo corsi, ma promuove un modello di invecchiamento attivo, valorizzando il piacere della conoscenza e, soprattutto, dello stare insieme. Un'occasione preziosa per riscoprire passioni, socializzare e mettere a frutto la propria esperienza.

Concluso l'evento di presentazione, l'associazione si prepara ora alla fase operativa. Le iscrizioni per il nuovo anno accademico si apriranno la prossima settimana. Sarà possibile registrarsi da lunedì 22 a venerdì 26 settembre, con una pausa nella giornata di giovedì 25, in cui la segreteria resterà chiusa. Gli interessati potranno recarsi presso la sede dell'associazione, all'interno della Scuola "E. Baldassarre" di Trani, dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Un'opportunità per entrare a far parte di una comunità attiva e vivace, impegnata da anni nella crescita personale e collettiva del territorio.
