Universo Salute Bisceglie, inaugurato il presepe sul sagrato del tempio di San Giuseppe

Si è tenuta questa mattina, nel suggestivo Tempio di San Giuseppe, l'inaugurazione della mostra "Nel silenzio del cuore: la Madonna, Gesù Bambino e i Santi nell'Arte Sacra". Un evento voluto e ospitato dalla Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, che ha raccolto la Comunità di Don Uva intorno alla bellezza dell'arte sacra e delle tradizioni natalizie.La giornata è iniziata con l'inaugurazione del Presepe sul sagrato del Tempio, alla presenza, tra gli altri, dell'Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, Monsignor Leonardo D'Ascenzo, del vicepresidente esecutivo di Universo Salute Paolo Telesforo e dell'assessore Tonio Belsito, in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Un momento di grande spiritualità che ha anticipato l'apertura ufficiale della mostra dedicata alle campane di vetro, concesse gentilmente in prestito dal Museo Diocesano di Bisceglie, che racchiudono preziose opere dedicate alla Madonna, al Gesù Bambino e ai Santi. Una collezione unica che sarà visitabile fino al 6 gennaio.Durante l'evento è intervenuto il Responsabile Relazioni Esterne e Area Comunicazione di Universo Salute Alfredo Nolasco, che ha colto l'occasione per ringraziare la Scuola Musicale Monterisi e il prof. Nico Arcieri per il loro contributo artistico, il Circolo dei Lettori – rappresentato dalla prof.ssa Rosa Leuci – e tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, a cominciare dal Direttore amministrativo e AA.GG di Universo Salute Marcello Paduanelli. Un ringraziamento speciale anche a suor Ibette, figura simbolica di questa comunità, che è intervenuta, portando il saluto della Congregazione e illustrando l'importanza dell'evento. La mattinata si è conclusa con l'esibizione del coro natalizio dei bambini della Scuola Monterisi, che ha regalato un momento di gioia e speranza ai presenti.Una giornata speciale, dunque, che ha unito fede, cultura e tradizione e che invita tutti a vivere appieno la magia del Natale.