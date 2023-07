Uno sguardo anche in alto: la situazione dell’orologio di San Rocco

Occhio ai monumenti e soprattutto ricordiamoci di guardare anche "in alto". La chiesa di San Rocco, che domina sull'inizio di via San Giorgio, rientra indubbiamente nella definizione di "monumento storico" della nostra città e senz'altro ne è un punto di riferimento. Costruita nel 1528, la chiesa ingloba in se un altro emblema cittadino, lo storico orologio, collocato sopra il campanile, elemento più recente rispetto alla struttura stessa (1910), ma che non se la passa altrettanto bene.L'orologio infatti, vittima di intemperie e di mancati accorgimenti conservativi, è oggi in decadenza. Questa condizione protratta nel tempo ha portato alla scomparsa, dai quadranti, di parte dei numeri, in oltre il meccanismo è fermo da tempo, segnando con le lancette probabilmente l'orario in cui si è fermato. Ancora una volta ci accorgiamo di quanto la manutenzione sia fondamento per il mantenimento della nostra storia.