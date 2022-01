Vacanza alle Maldive si trasforma in un incubo, due sorelle tranesi bloccate per 15 giorni

Quella che doveva essere una vacanza paradisiaca, all'insegna di sole, mare e relax si è trasformata, nel finale, un incubo per due sorelle di Trani.«Siamo due sorelle di Trani Graziana e Fabiola, di 26 e 21 anni. Il 23 dicembre siamo partite con la nostra famiglia alle Maldive per trascorrere le festività di Natale». Inizia così il racconto della disavventura che ha visto coinvolte le due giovani concittadine. «Prima di partire ci avevano garantito che le Maldive fossero covid free e che si arrivava in isola solo se negativi a due tamponi molecolari. Appena arrivati sull'isola di Alimathà, ci hanno detto di togliere mascherine perché appunto il covid non c'era ma in realtà mentivano in quanto c'erano positivi isolati già dal 10 di dicembre ma questo non lo dicevano per evitare di perdere clienti».«Al tampone di controllo prima di tornare in Italia, Graziana è risultata positiva ma hanno bloccato entrambe perché condividevamo la stanza. Ci hanno strappate dalla nostra famiglia dicendo loro che sarebbero dovuti tornare in Italia senza di noi. Siamo state portate in una palazzina all'interno del villaggio dove erano allocate altre famiglie già positive omettendo il tutto ai miei genitori che volevano salutarci a salutarci. A noi è stata imposta una quarantena di 15 giorni (perché qui le regole sono diverse). Inoltre ci hanno comunicato di non far arrivare la voce in Italia e nel villaggio stesso della positività sull'isola perché altrimenti avrebbero perso clienti. Roba da pazzi. Finalmente il 13 siamo risultate negative e finalmente il 14 arriveremo in Italia, a Trani».Un'esperienza difficilmente dimenticabile: una di loro, Fabiola, ha dovuto sostenere persino un esame universitario dal telefono «poiché non ci hanno dato a disposizione i computer». Il racconto delle due sorelle si conclude con un appello rivolto a chi è prossimo partire per la stessa meta: «Fate attenzione, perché le Maldive non sono covid free».