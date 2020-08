Vacanze italiane post Covid, le telecamere di Studio Aperto a Trani

Social Video 3 minuti Studio Aperto a Trani

Una città all'insegna del rispetto delle misure anti Covid. È quanto emerso in un servizio dedicato alla città di Trani andato in onda quest'oggi su Studio Aperto. Da Nord a Sud il tg Mediaset ha indicato come stessero trascorrendo le vacanze gli italiani e in quante località effettivamente fossero rispettare le restrizioni ministeriali volte al contenimento del contagio.Trani è risultata una città ligia con bagnanti e turisti pronti a rispettare distanziamenti e l'uso della mascherina nei luoghi di maggior affluenza. Sono stati soprattutto i giovani intervistati a dirsi preoccupati della pandemia in corso e dell'aumento dei contagi. Delle ragazze hanno confessato di andare in spiaggia nelle prime ore del mattino per evitare assembramenti, un altro ha confessato che quest'anno è persino una fortuna potersi fare un tuffo al mare dopo il lockdown primaverile. Pareri positivi sul rispetto delle misure anti Covid in città anche da alcuni turisti intervistati nei pressi della Cattedrale.L'invito quindi a trascorrere le vacanze a Trani dove la parola d'ordine è divertirsi ma con responsabilità.