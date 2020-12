Vaccino anti-covid, consegnate le prime dosi all'Asl Bat

Nel primo pomeriggio di oggi sono state consegnate 2 confezioni di vaccino per il Covid alla Asl Bt: i flaconi sono stati conservati presso l'Unità operativa di Medicina Trasfusionale in un frigorifero dedicato e che raggiunge una temperatura di -80 gradi. Già domani mattina sarà avviata la campagna di vaccinazione sugli operatori sanitari dell'Ospedale Dimiccoli di Barletta e sarà completata la vaccinazione degli operatori sanitari e degli ospiti dell'Opera Don Uva di Bisceglie.Prima dell'utilizzo i flaconi saranno portati a una temperatura tra i 2 e gli 8 gradi per poter essere correttamente somministrati. La vaccinazione prevede un secondo richiamo da effettuare entro 21 giorni.