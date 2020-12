Vale di più lo shopping natalizio a Trani: un "voucher" per chi compra in città

Acquistare a Trani vale di più: una quota del valore della spesa effettuata nelle attività commerciali tranesi costituirà una sorte di "voucher" da spendere in altri negozi cittadini.E' l'iniziativa che sta mettendo in campo in queste ore l'assessorato alle attività produttive dell'amministrazione comunale di Trani, di cui è titolare Marina Nenna, con l'obiettivo di incentivare lo shopping natalizio in città: non un "cashback" (letteralmente contante indietro) come quello degli scontrini lanciato a livello nazionale, ma un vero e proprio "buono" sul successivo acquisto anche in altri negozi."Un incentivo al consumo nelle attività commerciali cittadine – spiega l'assessore Nenna - delle quali abbiamo recepito il grido d'allarme per la crisi che stanno vivendo; insieme alle associazioni di categoria abbiamo pensato a creare questo un incentivo che serve a chi acquista ma anche a chi vende: rimanere in città, spendere in città, andando incontro ad un settore molto colpito dalle restrizioni dell'emergenza Covid".In queste ore si sta mettendo a punto il meccanismo, che sarà operativo al più presto con tutte le varie indicazioni, e che dovrebbe valere per tutto il periodo delle festività natalizie. Una iniziativa lodevole per lo shopping natalizio che servirà all'economia cittadina nella domanda e nell'offerta.