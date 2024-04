Venerdì assemblea cittadina di Fratelli d’Italia

«Terminata la fase congressuale provinciale, è tempo di riorganizzare anche la sezione cittadina del partito. Venerdì, con l'Assemblea cittadina, terminerà il mio mandato da commissario cittadino di Fratelli d'Italia ruolo assunto subito dopo le elezioni amministrative del 2020. Periodo nel quale unitamente al gruppo consiliare abbiamo ulteriormente allargato la base del partito e accolto nuove sensibilità, siamo entrati in consiglio provinciale eleggendo nel 2021 un nostro consigliere (Emanuele Cozzoli),abbiamo registrato il successo delle elezioni politiche (nel 2022 a Trani FDI al 23%) e abbiamo proseguito il percorso di costruzione del centrodestra locale che mi auguro possa trovare la giusta sintesi per tornare a vincere anche in città. Continueró in qualità di membro della Direzione nazionale di Fratelli d'Italia a rappresentare ed a essere al servizio del partito, della città e del nostro territorio»: lo afferma il commissario cittadino di FDI, Raimondo Lima.