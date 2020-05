Estensione degli orari per il servizio d'asporto: la proposta di Fratelli d'Italia Trani

Con l'ordinanza N. 25/2020, riguardante gli orari di apertura al pubblico delle attività commerciali sul territorio di Trani, il sindaco Amedeo Bottaro, ha autorizzato il servizio d'asporto per tutte le attività commerciali, aperte in virtù dei decreti ministeriali, nei seguenti orari: tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 21. Tutto questo sino al 17 Maggio, ulteriormente prorogabile in caso di ulteriori proroghe da parte del governo centrale.Evidentemente a Palazzo di Città qualcuno non è consapevole di come, tali orari siano fortemente penalizzanti per attività come i bar, che hanno una clientela fidelizzata che consuma ben prima delle ore 08.00; così come per pizzerie e ristoranti che, se limitati con il servizio d'asporto sino alle 21.00, vedremmo ridursi di molto la loro potenziale clientela.Tanti concittadini infatti, alle 08.00 sono già sul proprio posto di lavoro, così come altri ancora, alle 21.00 fanno rientro presso le proprie abitazioni. Per andare incontro alle esigenze di questi utenti, tali orari potrebbero essere riformulati., in modo da poter dare la possibilità ad un numero maggiore di cittadini di usufruire del servizio e al tempo stesso, permettere ai gestori che hanno organizzato la propria attività per il servizio d'asporto, di lavorare di più.