Fratelli d’Italia Bat a congresso, Trani esprime due donne: Di Lernia e Gelso

Si è svolto ieri a Barletta il congresso provinciale di Fratelli d'Italia, un congresso "unitario" che ha visto la conferma a segretario provinciale del consigliere regionale Francesco Ventola e il rinnovo del coordinamento provinciale nel quale Trani ha espresso due donne: Raffaella Di Lernia e Ornella Gelso.Rappresentanza tranese che dunque si rafforza nell' assemblea provinciale.Il coordinamento provinciale infatti registra anche altri tranesi già "membri di diritto": Raimondo Lima (in qualità di membro della direzione nazionale) ; Vincenzo Todisco, Francesco De Noia (in qualità di membri assemblea nazionale); Emanuele Cozzoli (in qualità di consigliere provinciale) e Andrea Ferri (in qualità di capogruppo consiliare).