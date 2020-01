Fratelli d'Italia Trani chiama a raccolta la Lega

Vorremmo rammentare agli "alleati" della Lega che le altre forze di centrodestra sono presenti a Trani da moltissimo tempo e che soltanto ultimamente abbiamo visto la loro partecipazione al nostro continuo e costante impegno nel contrasto della sinistra nella nostra città. Avremmo avuto il piacere di vederli accanto a noi sin dalle Amministrative del 2015, ma quando ci siamo resi conto della loro assenza, abbiamo avuto la pazienza di aspettarli, nell'attesa che risolvessero le loro beghe interne.Adesso siamo noi che chiediamo alla Lega di unire le forze, il loro impegno, a quello che abbiamo profuso noi per tutto questo tempo, anni in cui siamo rimasti da soli a lottare per dare a Trani un'Amministrazione unita e coesa. Benvenuti, quindi, e senza fare proclami, sedetevi al tavolo già esistente e date il vostro contributo.