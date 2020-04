Buoni spesa, in molti aspettano ancora una risposta dal Comune

Sono passati oltre 10 giorni dal nostro ultimo intervento sulla stampa, nel quale chiedevamo lumi sulla distribuzione dei buoni spesa causa emergenza Covid-19, ma ahi noi, continuiamo a registrare forti malumori tra i cittadini tranesi. Molti, pur avendo fatto regolare richiesta, non hanno ancora ricevuto nessun tipo di risposta da parte del Comune. A gran voce abbiamo chiesto di capire quali fossero i criteri adottati nell'accettazione delle domande, e abbiamo proposto l'erogazione di acconti per poter soddisfare il maggior numero di richieste, secondo un criterio di equa distribuzione tra i richiedenti, che potesse permettere ale famiglie tranese, di beneficiare all'istante di questa misura di aiuto messa a disposizione dal governo centrale.Quest'Amministrazione si è da sempre vantata d'aver ereditato una città in ginocchio e averla risollevata. Evidentemente però, dinanzi a quasi 3500 domande presentate, non era certamente l'aspetto economico quello a cui facevano riferimento. Ci sono intere famiglie che da oltre 20 giorni aspettano con dignitoso silenzio una risposta, mentre assistono inermi al depauperamento delle scarse risorse economiche ancora a disposizione. Nel frattempo, stiamo andando incontro all'inizio della fase 2, dove la gestione nell'immediato dell'emergenza (compresa la distribuzione dei buoni), deve lasciar spazio alla programmazione della ripartenza economica della città.È nostra intenzione, oggi stesso, approfondire l'argomento buoni spesa formalizzando richiesta di accesso agli atti. Non si può perdere altro tempo.