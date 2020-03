Verde pubblico, al Liceo de Sanctis avviato il progetto Hortus Fabolosus

Nonostante la particolare situazione che la nostra città si trova a condividere, i servizi pubblici e le attività ordinarie di manutenzione proseguono sia pure con le opportune precauzioni. Oltre ai lavori di manutenzione del verde pubblico eseguito dagli operai in giro per la città, infatti sono in corso le operazioni di rinverdimento ed arredamento verde di alcuni spazi pubblici ad opera del personale della Villa Comunale coordinati dal responsabile Giuseppe Merra.Dopo Piazza Libertà, via S. Giorgio etc. sarà la volta di altre zone del territorio comunale oltre che della stessa Villa. Nell'ambito delle attività svolte nei giorni scorsi, inoltre, è stato avviato il progetto denominato "Hortus Fabulosus" proposto all'assessore all'ambiente Michele di Gregorio dagli studenti della Classe 3B (indirizzo Scienze umane) del Liceo Classico F. De Sanctis e condiviso dalla stessa Dirigente scolastica che prevede la rivitalizzazione di alcuni spazi verdi della gloriosa Istituzione scolastica con la piantumazione di alberi, arbusti, piante aromatiche che richiamano alcuni dei miti fondanti del patrimonio culturale del nostro Paese e che nello stesso tempo, risultano adeguate agli spazi esistenti.Interessante aspetto della iniziativa è la responsabilizzazione degli studenti nella cura e nella manutenzione futura delle specie piantumate che saranno compagne del percorso di studi di tutti gli studenti.In una situazione di assoluta estraneità al nostro consueto modo di vivere ci sembra opportuno ricordare la normalità di semplici attività al momento, purtroppo, molto distanti da ognuno di noi che, comunque l'Amministrazione Bottaro intende portare avanti.