Verziera (Azione Trani): «Da anni assistiamo ad un'Amministrazione che trasforma l'ordinario in straordinario»

«Da anni osserviamo un'amministrazione che trasforma l'ordinario in straordinario in un quadro di non adeguata manutenzione della città ed assoluta estraneità alle esigenze di vivibilità dei cittadini»: lo dichiara Irene Verziera, vice coordinatrice di Azione Trani.«In questo panorama si è dato spazio a progetti altisonanti piuttosto che inquadrare le problematiche della città stessa. Siamo prossimi alle festività natalizie e si parla di eventi e spettacoli che mi auguro sia una buona attrattiva turistica. Ma se guardiamo la realtà dei fatti:1) non abbiamo parcheggi per i cittadini figuriamoci per i turisti.2) il centro cittadino è stato sistemato un po' qua e un po' là sotto segnalazioni di pericolo dai residenti3) dai mezzi di trasporto al tours turistico non offriamo niente dalle info alle navette. E a proposito di mezzi di trasporto leggo post che mettono in evidenza le problematiche della stazione su come acquistare il biglietto in quanto di domenica a mezzogiorno erano chiuse la biglietteria, i bar che stampano i biglietti e le macchinette per biglietti rotte. Ovviamente ringrazio chi lo ha messo in evidenza così magari se qualcuno dovesse partire di domenica sa che deve premunirsi del biglietto in netto anticipo».