Consulta dei giovani e terzo settore ferme al palo, protesta "Etica e Politica"

Consulta del Terzo Settore; Consulta dei Giovani; Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

Nello scorso febbraio protocollammo la seconda richiesta al Sindaco di Trani, dopo quella inviata ad ottobre 2024, per rappresentare la Nostra protesta per la mancata attivazione diAd oggi, purtroppo, non solo tali momenti di partecipazione non sono stati avviati, ma non abbiamo notizie neanche delle problematiche che ne impediscono la realizzazione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale.Dispiace che l'attuale Amministrazione sia poco sensibile a favorire la partecipazione dei propri cittadini, soprattutto dei Giovani, vista l'assenza di atti concreti.In particolari sui Giovani, a parte iniziative spot, non vediamo all'orizzonte una programmazione seria e/o la promozione di azioni per la creazione di luoghi di incontri pubblici e gratuiti, costringendo le nuove generazioni ad eleggere come loro punti di ritrovo determinati "esserci commerciali" o, se va bene, le Parrocchie.Eppure, il Sindaco ha pure delegato un Consigliere Comunale per le Politiche Giovanili.