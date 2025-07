Incontro istituzionale di studio e confronto sul progetto turistico “Costa Sveva”

Il 4 luglio, alle ore 9.00 presso la Sala Consiliare Provincia B.A.T., si terrà una giornata di studio, confronto ed approfondimento attraverso un dialogo istituzionale tra i rappresentanti degli Enti Locali, della Provincia B.A.T. e l'Associazione datoriale Assoturismo Confesercenti con l'ass. al Turismo della regione Puglia. La giornata sarà dedicata all'analisi del Progetto "Costa Sveva" quale futura Destination Management Organization (D.M.O.), come previsto nella proposta dell'Assessorato al Turismo della Regione Puglia, in collaborazione con lo Studio specialistico redatto dalla società"Just Good Tourism", nell'ambito dell'iniziativa denominata "Puglia Destination Go".Nel corso della mattinata si procederà ad un esame approfondito del Protocollo d'Intesa, già sottoscritto dai Comuni della Provincia di Barletta-Andria-Trani, con l'obiettivo di porre in evidenza potenzialità, criticità e direttrici operative per una concreta implementazione del progetto.La finalità dell'iniziativa risiede nella volontà condivisa di definire una strategia di branding e marketing turistico territoriale capace di valorizzare le identità e le risorse turistiche locali attraverso un confronto tecnico-politico tra i principali stakeholder coinvolti nell'innovativo processo di "governance turistica" proposta dall'ass. Lopane.«Si tratta di un momento cruciale per rafforzare il coordinamento istituzionale e delineare una visione unitaria, sistemica ed economicamente sostenibile per uno sviluppo organizzato e coordinato del Turismo nella ex area territoriale denominata "Puglia Imperiale" della Provincia BAT e di altri possibili territori limitrofi» — si evidenzia nella nota degli Organizzatori.L'incontro rappresenterà altresì un'opportunità concreta per gettare le basi di un nuovo Modello di Gestione Integrata della Destinazione Turistica, orientato, oltre che alla accoglienza, anche alla innovazione, competitività ed alla sostenibilità ambientale e socioeconomica.