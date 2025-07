"Politiche di coesione: l’Europa che cambia", talk di Fratelli d'Italia a Trani

Un'occasione per parlare di Europa, di politiche di coesione e soprattutto di futuro per la nostra città. Lunedì 14 luglio alle ore 20:00, nella suggestiva cornice di Piazzetta San Francesco a Trani (di fronte alla Biblioteca comunale), si terrà il talk show "Politiche di Coesione: l'Europa che cambia".



Protagonista dell'incontro sarà Francesco Ventola, eurodeputato eletto al Parlamento Europeo, che dialogherà con Antonio Procacci, vicedirettore di TgNorba, in un confronto aperto e diretto sui temi dell'Europa e delle opportunità concrete per il territorio.



L'evento rappresenta un momento di riflessione sulle politiche europee di coesione e sul loro impatto reale nella vita quotidiana dei cittadini, con un focus particolare sul futuro di Trani e delle città del nostro territorio.



Un appuntamento pubblico aperto a tutti coloro che vogliono comprendere meglio le dinamiche europee e avvicinarsi ai temi comunitari attraverso una conversazione chiara, accessibile e vicina alle persone.



Quando e dove: Lunedì 14 luglio – Ore 20:00, Piazzetta San Francesco (di fronte alla Biblioteca comunale) – Trani.