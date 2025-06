I sindaci di Trani, al via un ciclo di incontri sulla tranesità a cura di Articolo97

Abbiamo voluto chiamare "operazione tranesità" il ciclo di incontri in cui ci occuperemo di ricercare nel glorioso passato uomini e fatti virtuosi che hanno fatto grande la città di Trani semplicemente ripercorrendo gli ultimi decenni con i protagonisti più autorevoli.Il primo incontro ospiterà i Sindaci (o i loro figli) degli ultimi sessanta anni per raccontare di quella Trani che sta perdendo la sua identità originaria e molti di quelli che furono i presidi che la fecero grande.Dopo il saluto del Presidente del nostro movimento, Giuseppe Curci, in una tavola rotonda moderata da Alessandro Moscatelli e Raffaele Covelli parleremo della Trani dei Sindaci Nicola Baldassarre, Antonia Talamo, Sabino Loiodice, Vincenzo Caruso, Giuseppe Di Marzio, Carlo Avantario, Giuseppe Tarantini, Luigi Nicola Riserbato.Aneddoti e ricordi verranno raccontati in un talk esclusivo per i cittadini affinché possano essere esempio per le future amministrazioni di una Città, fiore all'occhiello della cultura, dell'arte e della storia non solo della Puglia.L'incontro, che si terrà venerdì 13 giugno alle ore 19:00 presso la sede del Movimento Civico Articolo 97 a Trani in Via De Robertis n.88 (di fronte alla Chiesa di San Giuseppe), è aperto alla cittadinanza.