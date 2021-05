Via Bovio: restituito un portafogli smarrito con soldi e documenti

Sappiamo bene che un episodio del genere non dovrebbe comportare una notizia sul giornale ma costituire la normalità.Però sottolineare che due giovani portando a spasso il cane in via Bovio abbiano rinvenuto un portafogli con una discreta cifra e documenti e carte di credito e si siano dati da fare per rinvenire il proprietario è un episodio che vogliamo riportare, così , per rimarcare che la città è anche e soprattutto questa, fatta di buoni gesti , generosità e altruismo. E magari per rendere questi episodi contagiosi .In un momento storico nel quale a Trani ci si pongono domande per il dilagare di fenomeni preoccupanti come il vandalismo dei ragazzini, raccontiamo quanto si siano dati da fare i due protagonisti della vicenda, che attraverso un tam tam su fb hanno individuato il proprietario - che ha dovuto provare la autenticità della propria identità! - e consegnargli il portafogli.Non abbiamo notizie di ricompense ma alla fine cosa importerebbe. La nostra comunità è questa e per affrontare innegabili problemi sociali è meglio fare leva su quanto di sano e onesto vi sia in essa.