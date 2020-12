Via Francigena del Sud, convegno a Palazzo Beltrani

Domenica 20 dicembre presso Palazzo delle Arti Beltrani a Trani avrà luogo in modalità online il Convegno organizzato dalla Presidente Archeoclub sede di Trani "Antonio Piccinni" Anna Maria Minutilli e promosso e finanziato dal Mibact "Via Francigena del Sud". Uomini, Santi, Luoghi e Mete, tanti i relatori che interverranno tra cui professori di diverse e prestigiose università italiane, archeologi ed il presidente dell'AEVF associazione europea delle vie francigene Massimo Tedeschi.Un traguardo che è un segno, da parte di Archeoclub, dell'ausilio che le associazioni in un contesto difficile come quello attuale possono contribuire a fornire alla ripresa dello sviluppo dei nostri territori poiché le stesse non cessano di essere officine di idee e nuovi stimoli dal momento che le sfide che saremo chiamati ad affrontare prevedono l'innovazione, le competenze i nuovi progetti e pensare la cultura in maniera differente.Il riconoscimento ad Archeoclub sede di Trani del Ministero dei beni e delle attività culturali è sicuramente un segnale in questo senso. Si tratta di uno dei primi convegni dopo la certificazione della via Francigena del sud da parte del Consiglio d'Europa a settembre dello scorso anno, in una suggestiva cerimonia che si è svolta a Bari, l'ambizione è quella di far diventare la via Francigena un vettore che colleghi l'Europa ed il Mediterraneo con risvolti culturali ma anche turistici, quel turismo lento che negli ultimi anni è sempre più apprezzato e praticato in questo senso, ed artigianali in questa occasione l'Archeoclub presenterà la mattonella del pellegrino, in collaborazione con la cattedra di ceramica del Liceo Artistico "Stupor Mundi" di Corato un simbolo che connoterà tutto ciò che concernerà il passaggio dei nuovi pellegrini, i risvolti non solo culturali ma anche economici per i territori attraversati da questo percorso saranno considerevoli se amministrazioni a tutti i livelli ne sappiano riconoscere le indubbie potenzialità.