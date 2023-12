Vincenzo Schettini, il prof più famoso del web, alle Vecchie Segherie di Bisceglie

Dopo il grande successo editoriale de "",presenta a Bisceglie il suo secondo libro pubblicato da Mondadori: "", con la prefazione del Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi.L'ormaiha saputo rivoluzionare l'approccio divulgativo mescolando il contenuto scientifico al linguaggio dei social media, avvicinando tantissimi adulti e ragazzi ai grandi temi della fisica, spiegati e raccontati sempre con semplicità, leggerezza, ironia e creatività.Nell'ultimo libro, Schettini ha deciso di raccontare la sua materia attraverso le storie di chi ha fondato la fisica moderna. Quante cose hanno in comune gli scienziati più geniali della storia con il mondo presente? Moltissime. A partire dal fatto che, in modi diversi, sono stati tutti dei veri e propri "influencer": hanno condizionato il pensiero della loro epoca (come ci insegna Leonardo Da Vinci), avevano follower (Stephen Hawking più di tutti) e hater (Marie Curie ne racconterebbe delle belle). E poi anche i grandi del passato, come moderni divulgatori, hanno sempre cercato di spiegare come e perché la fisica è in tutte le cose semplici della vita.È proprio pensando a loro che il libro ci accompagna in un viaggio incredibile attraverso lo spazio e il tempo alla ricerca dei fisici più "wow" della storia, per andare a scovare curiosità impensabili, previsioni clamorose, scoperte inaspettate segreti, elementi pop e moderni nella vita di un gruppo di autentici geni.Di ciascuno di loroindaga "la fisica che gli piace", per scoprire quali leggi seguono le loro invenzioni o quali sono le teorie che li hanno resi celebri e che ancora oggi hanno un impatto determinante sulla vita di tutti noi. Ma soprattutto quanta umanità, imperfezione e vulnerabilità ognuno di loro ha saputo mostrare al mondo.