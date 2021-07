Violento pestaggio sul Porto di Trani: due feriti

E' accaduto di nuovo, a distanza di sole 48 ore dal precedente episodio: questa volta nel primo pomeriggio di domenica 18 luglio, sul Porto di Trani, all'altezza dell'incrocio con via Zanardelli, in quel momento pieno di turisti e passanti. Un venditore ambulante di nazionalità straniera è stato aggredito da due o tre connazionali con mezzi contundenti e gettato a terra anche il carretto con sopra la merce. A seguito della colluttazione che ne è scaturita, è rimasta ferita anche un'altra persona, forse per prestare soccorso alla vittima.La motivazione, così come per la rissa di venerdì sera e l' aggressione avvenuta ad aprile in via Ettore Baldassarre , pare sia legata sempre al posteggio di vendita. In quest'ultimo episodio, in particolare, furono denunciati quattro connazionali del malcapitato.Immediato l'intervento dell'ambulanza per soccorrere i due feriti e i Carabinieri: spetterà a loro ricostruire quanto accaduto attraverso l'acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.